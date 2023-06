Le duel entre Holger Rune et Lorenzo Musetti en quarts de finale du Queen’s fut assez chaud la semaine dernière. Mené 1–4 dans le premier set, le Danois avait pris un temps mort médical avant d’en­chaîner cinq jeux d’af­filée. Dans la deuxième manche, allumé à bout portant sur un smash de l’Italien, il avait fixé plusieurs secondes son adver­saires malgré les excuses de ce dernier.

Le clan Musetti n’a pas digéré l’at­ti­tude de Rune au vu des propos très forts tenus par Simone Tartarini, le coach de Lorenzo, dans une inter­view accordée à OA Sport.

« Rune est ‘Monsieur Cretinetti’ (crétin, ndlr). Il a clai­re­ment fait exprès de décon­cen­trer Lorenzo. Il a été très naïf. Après le trai­te­ment du poignet, Lorenzo a perdu un set et cela l’a affecté menta­le­ment parce que pendant tout le match, il s’en voulait et faisait des erreurs. Il doit apprendre à tourner la page dans ces moments‐là et c’est quelque chose qu’il a du mal à faire. Mais je dois me répéter, c’est « M. Crétin » et il est très arro­gant, après toutes les contro­verses du passé avec Wawrinka et Ruud dont nous nous souve­nons tous. Nous sommes égale­ment déçus car nous le connais­sons depuis long­temps et Musetti s’est souvent entraîné avec lui, ayant eu une carrière junior paral­lèle. Lorenzo s’est excusé plusieurs fois pour ce smash et il est clair qu’il ne l’a pas fait exprès, mais concer­nant Rune, main­te­nant, nous compre­nons quel genre de gars il est ».