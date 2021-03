L’Equipe est allée à la rencontre du coach de Lorenzo Musetti qui a « cassé » la baraque cette semaine au Mexique en domi­nant Schwartzman, Tiafoe, Dimitrov avant de tomber face à Tsitsipas.

Son entraî­neur Simone Tartarini revient sur la « main » que possède l’Italien et notam­ment en revers où il nous fait forcé­ment penser à Richard Gasquet : « La première fois qu’il est venu s’en­trainer avec moi, Il avait déjà une main incroyable, des faci­lités, il ne jouait pas du tout comme les enfants de son âge, il faisait des amor­ties, sliçait très faci­le­ment. Ça semblait plus facile pour lui que pour les autres de jouer au tennis » explique Simone avant d’évo­quer logi­que­ment le revers de Lorenzo : « Il le joue à une main depuis toujours. Quand il était petit, il avait moins de force et il sliçait beau­coup plus, ça lui a toujours plu. Il se sent en sécu­rité sur ce coup. Presque trop pour moi, j’ai­me­rais qu’il joue plus avec son coup droit mais son revers est telle­ment naturel. Quand ça ne va pas dans un match, il va jouer un revers long de ligne ».