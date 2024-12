Dans des propos accordés au média OA Sport, l’en­traî­neur de Lorenzo Musetti, Simone Tartarini, a révélé qui était selon lui le meilleur joueur actuel­le­ment entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Selon moi, Sinner est encore plus fort qu’Alcaraz : en ce moment, il est presque injouable. Je l’ai souvent suivi cette saison et, en regar­dant ses matches de Coupe Davis assis dans le coin avec les autres à Malaga, j’ai été impres­sionné non seule­ment par sa façon de frapper la balle et sa préci­sion, mais aussi par beau­coup d’autres choses. »