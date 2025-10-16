Taylor Fritz s’emballe un peu mais il a raison, avoir de l’am­bi­tion peut lui permettre un jour de passer un cap face au duo magique Sinner‐Alcaraz. C’est le but de sa décla­ra­tion en marge de sa parti­ci­pa­tion à l’ex­hi­bi­tion saou­dienne, Six Kings Slam.

« J’ai eu une année diffi­cile. Je n’étais pas à mon meilleur niveau, je me suis blessé parfois. La deuxième moitié de l’année a été formi­dable. J’ai le senti­ment que le Grand Chelem peut arriver à tout moment. Tout s’est enchaîné pendant ces deux semaines. Mon niveau est là quand je joue mon meilleur tennis. Il faut juste que je m’adapte à ces deux semaines. »