Taylor Fritz s’emballe un peu mais il a raison, avoir de l’ambition peut lui permettre un jour de passer un cap face au duo magique Sinner‐Alcaraz. C’est le but de sa déclaration en marge de sa participation à l’exhibition saoudienne, Six Kings Slam.
« J’ai eu une année difficile. Je n’étais pas à mon meilleur niveau, je me suis blessé parfois. La deuxième moitié de l’année a été formidable. J’ai le sentiment que le Grand Chelem peut arriver à tout moment. Tout s’est enchaîné pendant ces deux semaines. Mon niveau est là quand je joue mon meilleur tennis. Il faut juste que je m’adapte à ces deux semaines. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 10:44