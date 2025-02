Encore loin de son meilleur niveau lors de ce début de saison (quatre victoires pour trois défaites), Taylor Fritz, 4e joueur mondial et auteur d’une année 2024 remar­quable avec notam­ment une finale à l’US Open, sait qu’il va encore devoir progresser pour battre les meilleurs joueurs du monde comme Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Justement inter­rogé par le site Tennis Connected au sujet de sa stra­tégie lors­qu’il affronte ces deux joueurs, l’Américain s’est un peu livré.

« Contre quel­qu’un comme Carlos, jouer le revers me convient mieux. Contre Jannik ? Je varie certai­ne­ment un peu plus les schémas en utili­sant peut‐être plus mon coup droit. Cela dépend beau­coup de la vitesse du court, de la rapi­dité des condi­tions, et si prendre ces risques en vaut la peine ou non. »