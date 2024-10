C’est à 18H que Dominic Thiem entrera sur le court pour ce qui sera peut‐être son dernier match sur le tour. Il affron­tera l’Italien Luciano Darderi, 42ème mondial. Evidemment à cette occa­sion, le site de l’ATP a ques­tionné plusieurs joueurs du circuit pour savoir quel réel héri­tage va laisser « Domi ».

Le témoi­gnage de Taylor Fritz résumé parfai­te­ment l’im­pact du joueur autri­chien quand il était en plein posses­sion de ses moyens.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il a été l’un des premiers à commencer à défier les grands noms. Il jouait à une époque où Novak, Rafa et Fed étaient imbat­tables, et Andy aussi. Il a été l’un des premiers à percer et à commencer à les battre. Il frap­pait la balle de manière incroya­ble­ment forte. C’était notam­ment assez incroyable sur la terre battue, mais vers la fin [avant sa bles­sure], il a commencé à être effi­cace sur toutes les surfaces. C’était telle­ment exci­tant de voir ce qu’il faisait en tant que jeune joueur, nous montrant en quelque sorte que oui, ces gars‐là étaient pas invin­cibles, et montrant la voie à la prochaine génération ».