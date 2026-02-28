Grand amateur de jeux vidéos, Taylor Fritz partage régulièrement certaines de ses parties en ligne grâce au service de streaming, Twitch.
Le joueur américain profite également de cette opportunité pour échanger avec ses nombreux fans, qui n’hésitent pas à le questionner sur sa vie de joueur de tennis professionnel.
Et alors qu’il était interrogé sur les différents privilèges accordés aux joueurs, l’actuel 7e joueur mondial a expliqué comment les meilleurs joueurs du circuit, comme Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, choisissaient l’horaire de leurs matchs.
« Les joueurs qui tirent vraiment profit des horaires des matchs sont ceux qui sont les mieux classés. Si Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic jouent, ils obtiennent les horaires qu’ils veulent. Il y a généralement trois ou quatre joueurs qui ont la priorité absolue ce jour‐là, mais je ne suis pas en concurrence avec ceux de l’autre côté du tableau car ils ne jouent pas le même jour que moi. Je suis plus ou moins la troisième priorité, donc je ne peux pas choisir l’horaire si je joue sur le court central, mais si je joue, par exemple, sur le court numéro deux, je peux demander quelque chose comme : « Ne me mettez pas en premier, mais ne me mettez pas non plus dans la session du soir ». Et c’est là que s’arrête ma marge de manœuvre. Maintenant, dès que je dois jouer contre l’un de ces grands joueurs, on fait ce qu’ils veulent. Si je joue contre Novak et qu’il veut jouer le soir, on me fera jouer le soir. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 17:47