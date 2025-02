Récemment inter­viewé par le maga­zine Racquet, Taylor Fritz, 4e joueur mondial malgré sa défaite dès le troi­sième tour de l’Open d’Australie face à Gaël Monfils, a fait part de sa fierté d’ap­par­tenir au gratin du tennis mondial.

« Quand je vois que je suis mieux classé que tous ces gars qui sont de très bons joueurs, je me dis que j’ai mérité ma place, je me sens à ma place. Je cherche toujours des moyens d’amé­liorer mon jeu, j’ana­lyse toujours les matchs que je perds et j’es­saie de comprendre ce que je peux améliorer de manière réaliste. Je continue à travailler dur, et une fois que j’ai fait quelque chose et que je me suis fixé, je suppose, un nouveau record, je trouve qu’il est beau­coup plus facile de le repro­duire et de le refaire. Ce que je ressens comme de la pres­sion, c’est ce que je m’im­pose à moi‐même parce que j’ai des attentes très élevées. »