Solide vain­queur d’Alexander Zverev pour ses débuts sur la très lucra­tive exhi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite, Six Kings Slam, Taylor Fritz, qui sera opposé à Carlos Alcaraz ce jeudi pour une place en finale, a été invité à comparer le jeu de l’Espagnol à celui de Jannik Sinner.

« Je pense que le tennis de Carlos est plus varié. Il peut faire beau­coup de choses : des amortis, des montées au filet. Il est égale­ment très rapide. Jannik, quant à lui, est très doué en fond de court. Il alterne coup droit, revers et il est vrai­ment solide. Contre lui, il est diffi­cile de mettre en place un quel­conque schéma, car il est très fort des deux côtés. Il joue bien son revers en course tout en glis­sant et il est compliqué de le mettre hors de posi­tion. Il a égale­ment un service plus puis­sant. Il est certes plus prévi­sible, mais cela ne change rien. Car ce qu’il fait, il le fait mieux que quiconque. »