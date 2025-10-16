Solide vainqueur d’Alexander Zverev pour ses débuts sur la très lucrative exhibition organisée en Arabie Saoudite, Six Kings Slam, Taylor Fritz, qui sera opposé à Carlos Alcaraz ce jeudi pour une place en finale, a été invité à comparer le jeu de l’Espagnol à celui de Jannik Sinner.
« Je pense que le tennis de Carlos est plus varié. Il peut faire beaucoup de choses : des amortis, des montées au filet. Il est également très rapide. Jannik, quant à lui, est très doué en fond de court. Il alterne coup droit, revers et il est vraiment solide. Contre lui, il est difficile de mettre en place un quelconque schéma, car il est très fort des deux côtés. Il joue bien son revers en course tout en glissant et il est compliqué de le mettre hors de position. Il a également un service plus puissant. Il est certes plus prévisible, mais cela ne change rien. Car ce qu’il fait, il le fait mieux que quiconque. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 15:45