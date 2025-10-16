Accueil6 Kings SlamTaylor Fritz compare Alcaraz et Sinner : "Même si Jannik est plus...
6 Kings SlamATP

Taylor Fritz compare Alcaraz et Sinner : « Même si Jannik est plus prévi­sible que Carlos, cela ne change rien. Car ce qu’il fait, il le fait mieux que quiconque »

Thomas S
Par Thomas S

-

15

Solide vain­queur d’Alexander Zverev pour ses débuts sur la très lucra­tive exhi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite, Six Kings Slam, Taylor Fritz, qui sera opposé à Carlos Alcaraz ce jeudi pour une place en finale, a été invité à comparer le jeu de l’Espagnol à celui de Jannik Sinner. 

« Je pense que le tennis de Carlos est plus varié. Il peut faire beau­coup de choses : des amortis, des montées au filet. Il est égale­ment très rapide. Jannik, quant à lui, est très doué en fond de court. Il alterne coup droit, revers et il est vrai­ment solide. Contre lui, il est diffi­cile de mettre en place un quel­conque schéma, car il est très fort des deux côtés. Il joue bien son revers en course tout en glis­sant et il est compliqué de le mettre hors de posi­tion. Il a égale­ment un service plus puis­sant. Il est certes plus prévi­sible, mais cela ne change rien. Car ce qu’il fait, il le fait mieux que quiconque. »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 15:45

Article précédent
La prédic­tion de Tsitsipas après sa lourde défaite contre Sinner : « Je suis presque certain que Jannik et Carlos Alcaraz auront tous les deux remporté plus de 10 tour­nois du Grand Chelem à la fin de leur carrière »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.