Break Point est la première série docu­men­taire sur le tennis sortie sur Netflix. Dans cette série on y découvre certains joueurs sous des angles diffé­rents. On peut les suivre dans leur vie quoti­dienne comme avoir leur senti­ment après un match. Taylor Fritz a pris part au casting du docu­men­taire, et pour lui cette série a été une béné­dic­tion pour le tennis :

« Je pense que la série Netflix a contribué à la crois­sance de la passion pour le tennis. Il y a eu des moments où les gens m’ont reconnu non pas parce que je suis ‘le joueur de tennis’, mais parce que je suis la personne que je suis dans le docu­men­taire. C’est génial : ce sont des gens qui font peut‐être atten­tion au tennis ou qui s’in­té­ressent à ce sport qui n’était pas accro aupa­ra­vant. C’était génial de pouvoir vivre certaines de ces rencontres, car cela me dit qu’il y a peut‐être plus de gens qui ont aimé le tennis, ce qui est génial »