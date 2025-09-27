Opposé à son compa­triote Sebastian Korda en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo, Taylor Fritz s’est exprimé en confe­rence de presse sur ses ambi­tions. Et elles sont élevées.

« Pour moi, l’ob­jectif prin­cipal est de gagner un Grand Chelem. Si je parviens à en gagner un, mon objectif suivant sera la place de n°1 mondial. En dehors de Carlos et Jannik, il n’y a qu’une poignée de personnes contre lesquelles vous pouvez vous mesurer. Je travaille très dur pour faire partie de ce groupe. »