Opposé à son compatriote Sebastian Korda en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo, Taylor Fritz s’est exprimé en conference de presse sur ses ambitions. Et elles sont élevées.
« Pour moi, l’objectif principal est de gagner un Grand Chelem. Si je parviens à en gagner un, mon objectif suivant sera la place de n°1 mondial. En dehors de Carlos et Jannik, il n’y a qu’une poignée de personnes contre lesquelles vous pouvez vous mesurer. Je travaille très dur pour faire partie de ce groupe. »
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 18:48