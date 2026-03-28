Alors qu’il réalisé un début de saison assez décevant, probablement gêne par cette douleur persistante au niveau du genou, Taylor Fritz a décidé de prendre du repos après son élimination en huitièmes de finale à Miami en se retirant du Masters 1000 de Monte‐Carlos.
Récemment interrogé sur sa fierté d’être le meilleur joueur américain au classement depuis un petit moment, l’actuel 7e joueur mondial a estimé ne pas s’en soucier.
« J’ai coché sur ma liste beaucoup de choses que je voulais accomplir. Je me concentre donc davantage sur ce que je n’ai pas encore fait, comme améliorer mon classement, remporter de grands titres et aller loin dans les tournois du Grand Chelem. C’est ce qui compte le plus pour moi. Je préfère de loin ne pas être le numéro 1 américain et figurer dans le top 5 plutôt que d’être le numéro 1 américain et être classé 10e. C’est plus important pour moi de faire ce genre de choses. »
Publié le samedi 28 mars 2026 à 16:16