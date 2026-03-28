Alors qu’il réalisé un début de saison assez déce­vant, proba­ble­ment gêne par cette douleur persis­tante au niveau du genou, Taylor Fritz a décidé de prendre du repos après son élimi­na­tion en huitièmes de finale à Miami en se reti­rant du Masters 1000 de Monte‐Carlos.

Récemment inter­rogé sur sa fierté d’être le meilleur joueur améri­cain au clas­se­ment depuis un petit moment, l’ac­tuel 7e joueur mondial a estimé ne pas s’en soucier.

« J’ai coché sur ma liste beau­coup de choses que je voulais accom­plir. Je me concentre donc davan­tage sur ce que je n’ai pas encore fait, comme améliorer mon clas­se­ment, remporter de grands titres et aller loin dans les tour­nois du Grand Chelem. C’est ce qui compte le plus pour moi. Je préfère de loin ne pas être le numéro 1 améri­cain et figurer dans le top 5 plutôt que d’être le numéro 1 améri­cain et être classé 10e. C’est plus impor­tant pour moi de faire ce genre de choses. »