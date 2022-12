Lors de son entre­tien avec Clay, l’Américain a abordé le sujet Nadal en reve­nant sur ce fameux quart de finale de Wimbledon perdu dans des condi­tions parti­cu­lières. Taylor met les points sur les I au sujet de ceux qui pensent pouvoir analyser certaines situa­tions alors qu’ils ne sont pas sur le court.

« Les gens ne connaissent pas le tennis comme nous le connais­sons. Ils pensent que lorsque Rafa coupe tous ses revers, c’est parce qu’il est blessé aux abdo­mi­naux. A chaque match que Rafa a joué contre moi, il a coupé ses revers. C’est sa stra­tégie, c’est intel­li­gent. Il ne veut pas frapper sur un revers et ensuite que j’ai un coup droit plus haut que l’épaule que je peux frapper. Il slice toujours contre moi pour ne pas me donner de quoi travailler. J’ai vu un million de personnes dire : « Oh, il ne pouvait pas frapper de revers et tu as perdu contre lui ». Non, c’est comme ça qu’il joue contre moi »