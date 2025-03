Le tennis n’in­té­resse pas assez les jeunes selon certaines études et certains spon­sors, et il faut donc trouver des solu­tions pour les attirer. Selon Tayor Fritz, l’exemple à suivre est celui de l’Open d’Australie qui n’a jamais cessé d’innover.

« Je pense qu’un tournoi comme l’Open d’Australie fait un excellent travail pour changer les habi­tudes. Les gens y vont pour passer un bon moment. Ce n’est pas néces­sai­re­ment une ques­tion de tennis. On regarde le tennis, mais il y a un million de choses à faire pendant le tournoi. Je pense que c’est plus un événe­ment social. Ce genre de tourno est idéal pour les jeunes fans qui peuvent ainsi comprendre à quel point ils peuvent s’amuser lors d’un tournoi de tennis et à quel point c’est amusant. Regarder le tennis en direct est égale­ment très diffé­rent que devant sa télévision »