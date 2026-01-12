Notre confrère Jose Moron a des yeux partout.
Dernièrement, il a posté une photo du ventre de Taylor Fritz qui ne respecterait pas les critères d’un athlète de haut niveau ou plus exactement ceux d’un joueur du Top 5 mondial.
Taylor Fritz at the #AusOpen pic.twitter.com/h1qnMPMvwN— José Morgado (@josemorgado) January 12, 2026
Évidemment, plusieurs commentaires moqueurs ont fleuri concernant l’Américain qui n’affiche pas les fameuses « tablettes de chocolat ».
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 11:23