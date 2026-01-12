AccueilATPTaylor Fritz moqué pour son physique, sa fiancée ne va pas apprécier
ATPOpen d'Australie

Taylor Fritz moqué pour son physique, sa fiancée ne va pas apprécier

Jean Muller
Par Jean Muller

-

896

Notre confrère Jose Moron a des yeux partout. 

Dernièrement, il a posté une photo du ventre de Taylor Fritz qui ne respec­te­rait pas les critères d’un athlète de haut niveau ou plus exac­te­ment ceux d’un joueur du Top 5 mondial.

Évidemment, plusieurs commen­taires moqueurs ont fleuri concer­nant l’Américain qui n’af­fiche pas les fameuses « tablettes de chocolat ». 

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 11:23

Article précédent
Loïs Boisson, la nouvelle qui fait très mal : « Je vis une période très compli­quée depuis plusieurs mois »
Article suivant
Casper Ruud en plein stress : « J’espère que ma femme tiendra encore un peu pour que je puisse aller au bout du tournoi »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.