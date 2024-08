Avec les nombreuses erreurs d’ar­bi­trages surve­nues ces dernières semaines et l’af­faire de dopage concer­nant Jannik Sinner, le monde du tennis est dans le flou. Taylor Fritz a évoqué le sujet dans un podcast de Front Office Sports, en expli­quant que le fait qu’il n’y ait pas de syndicat des joueurs au tennis était un énorme point noir.

« Absolument, oui, c’est vrai­ment fou, mais nous n’avons pas de syndicat parce que je suppose que nous sommes tech­ni­que­ment des entre­pre­neurs indé­pen­dants. En fait, nous n’avons pas le droit de nous syndi­quer, nous sommes à peu près le seul sport qui n’a pas de syndicat de joueurs. Il y a beau­coup de choses qui sont déci­dées en faveur des tour­nois et non en faveur des joueurs. Il y a énor­mé­ment de déci­sions qui ne sont pas dans l’in­térêt des joueurs et nous ne pouvons rien y faire. »