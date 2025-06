Interrogé par Tennis Channel après son titre obtenu sur le gazon de Stuttgart, Taylor Fritz, qui a raté son Roland Garros, est très motivé à l’idée de faire une bonne saison sur herbe, une surface où il a toujours été perfor­mant. Interrogé au sujet du duo Sinner‐Alcaraz, l’Américain ne veut pas baisser pas les bras.

« Sinner et Alcaraz nous motivent tous, on a envie de faire les efforts pour atteindre leur niveau, et on a conscience des efforts que l’on doit accom­plir pour tenter d’y parvenir. Après je sais aussi que me concer­nant j’ai plus de chances sur une surface comme l’herbe pour y croire car mon jeu est adapté, beau­coup plus que sur une surface comme la terre battue qui reste très lente. »