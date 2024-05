L’allongement de la durée des Masters 1000, passés d’un format sur une semaine à 10 jours, a boule­versé les habi­tudes de certains joueurs. Ils estiment avoir perdu le peu de temps qu’ils avaient pour s’ac­com­plir dans d’autres domaines que le tennis.

Plusieurs sont montés au créneau, comme Alexander Zverev et Caroline Garcia pour dénoncer cette réforme. Plus récem­ment, Taylor Fritz a lui aussi donné son avis sur l’alour­dis­se­ment du calen­drier ATP, dans les colonnes de Sky Sports.

« Sortir et s’amuser n’existe pas pour nous, alors que dans d’autres sports, tout cela est possible parce qu’il y a des périodes de repos. Les athlètes d’autres disci­plines peuvent partir en vacances. J’ai l’im­pres­sion que c’est seule­ment parce que nous jouons trop et que nous nous bles­sons souvent que nous n’avons pas de vie en dehors du terrain. À cet âge, ce serait bien d’avoir d’autres centres d’in­térêt. Nous jouons beau­coup trop. Je l’ai toujours dit. La saison devrait être beau­coup plus courte. Pour moi, ce n’est pas seule­ment une ques­tion de bles­sures. Nous voya­geons beau­coup trop, plus de dix mois par an, et si nous ne voya­geons pas, nous nous entraî­nons pour préparer le tournoi suivant. De 18 à 30 ans, notre vie tourne autour du tennis », a déclaré le 13e joueur mondial.