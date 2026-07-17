Taylor Fritz faisait partie des invités au mariage de son compatriote et grand ami Tommy Paul.
L’Américain en a profité pour publier une vidéo pleine d’humour sur son compte Instagram.
Vêtu de son costume de cérémonie, il s’est filmé en adressant un message taquin au jeune marié, lui montrant avec ironie « ce qu’il venait de perdre » en se mariant.
« Moi portant ma plus belle tenue pour montrer à mon frère ce qu’il a perdu. Ca aurait pu être moi » a déclaré Taylor Fritz avec humour.
Une publication qui a beaucoup amusé plusieurs joueurs et joueuses américaines du circuit.
Jessica Pegula, Madison Keys et Reilly Opelka n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir dans les commentaires, participant eux aussi à la plaisanterie.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 10:45