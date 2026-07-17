Taylor Fritz faisait partie des invités au mariage de son compa­triote et grand ami Tommy Paul.

L’Américain en a profité pour publier une vidéo pleine d’hu­mour sur son compte Instagram.

Vêtu de son costume de céré­monie, il s’est filmé en adres­sant un message taquin au jeune marié, lui montrant avec ironie « ce qu’il venait de perdre » en se mariant.

« Moi portant ma plus belle tenue pour montrer à mon frère ce qu’il a perdu. Ca aurait pu être moi » a déclaré Taylor Fritz avec humour.

Une publi­ca­tion qui a beau­coup amusé plusieurs joueurs et joueuses améri­caines du circuit.

Jessica Pegula, Madison Keys et Reilly Opelka n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir dans les commen­taires, parti­ci­pant eux aussi à la plaisanterie.