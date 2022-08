Visiblement Taylor Fritz a un syndrome Nadal et Djokovic. Ses décla­ra­tions en confé­rence de presse sont presque déjà des aveux de faiblesse.

« Les choses sur lesquelles je me concentre en ce moment sont le top 10. Il ne me manque plus qu’un bon résultat. Je ne pense pas vrai­ment à l’US Open Series. J’essaie juste d’ob­tenir de bons résul­tats dans n’im­porte lequel de ces tour­nois. Vous savez, si Rafa et Novak ne sont pas là et que je joue bien, alors je suis défi­ni­ti­ve­ment un préten­dant pour gagner l’US Open Series. Mais je ne pense pas vrai­ment à cela autant qu’aux finales de fin d’année et à être dans le top 10 »