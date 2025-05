Depuis le passage à deux semaines de compé­ti­tion des Masters et WTA 1000 en 2023, le calen­drier du circuit est devenu plus chargé. Plusieurs figures de l’ATP comme Andrey Rublev et Alexander Zverev ont fait part de leur mécon­ten­te­ment, par le passé.

Taylor Fritz tape lui aussi du poing sur la table contre un agenda surchargé. Dans un entre­tien accordé au Corriere dello Sport, le 4e joueur mondial ajoute que par son clas­se­ment élevé, il se sent obligé de jouer des tour­nois. Dans ces condi­tions, diffi­cile de faire une vraie pause pendant la saison.

« J’ai souvent dit que nous, les joueurs de tennis, jouions trop, mais je crois aussi que nous n’avons pas vrai­ment le pouvoir de changer quoi que ce soit. S’il y avait un vote parmi les joueurs pour raccourcir le calen­drier d’un mois, je suis sûr que 80% d’entre eux seraient pour. Si cela ne tenait qu’à nous, la saison serait certai­ne­ment plus courte. Mais dans la situa­tion actuelle, il est diffi­cile de renoncer aux tour­nois. Cela a une inci­dence directe sur mon clas­se­ment. J’aimerais avoir le temps de faire une pause sur le court, mais je ne peux pas manquer les tour­nois auxquels parti­cipent tous mes concurrents ».