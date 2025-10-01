Auteur d’une très belle fin de saison avec notamment une demi‐finale sur le Masters 1000 de Cincinnati (battu par Jannik Sinner) alors qu’il était issu des qualifications, Terrence Atmane, actuel 68e joueur mondial et opposé à l’Argentin Ugo Carabelli ce jeudi au premier tour à Shanghai, s’est confié pour le site de l’ATP.
Et le Français a notamment parlé de son idole de jeunesse, qui n’est autre que le Chilien, Fernando Gonzalez, ex‐5e mondial, et dont le coup droit surpuissant est resté dans toutes les mémoires.
« Cela peut sembler assez aléatoire qu’il ait été mon joueur préféré, mais quand j’étais enfant, j’adorais le regarder jouer. Il apportait tellement d’explosivité à chaque fois qu’il jouait ; son coup droit était toujours impressionnant. J’aimais beaucoup ça et j’essayais de l’imiter un peu quand j’étais plus jeune. Même aujourd’hui, je continue à regarder ses matchs, dès que j’ai un moment de libre. »
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 18:24