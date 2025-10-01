Auteur d’une très belle fin de saison avec notam­ment une demi‐finale sur le Masters 1000 de Cincinnati (battu par Jannik Sinner) alors qu’il était issu des quali­fi­ca­tions, Terrence Atmane, actuel 68e joueur mondial et opposé à l’Argentin Ugo Carabelli ce jeudi au premier tour à Shanghai, s’est confié pour le site de l’ATP.

Et le Français a notam­ment parlé de son idole de jeunesse, qui n’est autre que le Chilien, Fernando Gonzalez, ex‐5e mondial, et dont le coup droit surpuis­sant est resté dans toutes les mémoires.

« Cela peut sembler assez aléa­toire qu’il ait été mon joueur préféré, mais quand j’étais enfant, j’ado­rais le regarder jouer. Il appor­tait telle­ment d’ex­plo­si­vité à chaque fois qu’il jouait ; son coup droit était toujours impres­sion­nant. J’aimais beau­coup ça et j’es­sayais de l’imiter un peu quand j’étais plus jeune. Même aujourd’hui, je continue à regarder ses matchs, dès que j’ai un moment de libre. »