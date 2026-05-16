Juan Martin Del Potro vit un moment compliqué.

Le domi­cile de la famille del Potro, situé à Tandil, a été cambriolé ces derniers jours, selon le jour­na­liste Eduardo Feinmann. Les malfai­teurs auraient pénétré dans la maison après avoir brisé une baie vitrée, avant de fouiller les lieux de fond en comble.

Les voleurs seraient repartis avec des bijoux, des montres, de l’argent liquide, des raquettes ainsi que plusieurs souve­nirs liés à la carrière de l’ancien numéro 3 mondial, notam­ment des maillots, trophées et médailles.

URGENTE.



Inseguridad sin límites en Tandil :



asal­taron la casa de Martín Del Potro.



Según una alta fuente poli­cial de la ciudad, rompieron un enorme ventanal, revol­vieron toda la vivienda y se llevaron joyas, relojes, dinero y hasta raquetas.



En la casa no estaban su mamá y… — Eduardo Feinmann (@edufeiok) May 16, 2026

La mère et la sœur du vain­queur de l’US Open 2009 étaient absentes au moment des faits. Aucune personne n’a donc été blessée lors du cambriolage.