Juan Martin Del Potro vit un moment compliqué.
Le domicile de la famille del Potro, situé à Tandil, a été cambriolé ces derniers jours, selon le journaliste Eduardo Feinmann. Les malfaiteurs auraient pénétré dans la maison après avoir brisé une baie vitrée, avant de fouiller les lieux de fond en comble.
Les voleurs seraient repartis avec des bijoux, des montres, de l’argent liquide, des raquettes ainsi que plusieurs souvenirs liés à la carrière de l’ancien numéro 3 mondial, notamment des maillots, trophées et médailles.
URGENTE.— Eduardo Feinmann (@edufeiok) May 16, 2026
Inseguridad sin límites en Tandil :
asaltaron la casa de Martín Del Potro.
Según una alta fuente policial de la ciudad, rompieron un enorme ventanal, revolvieron toda la vivienda y se llevaron joyas, relojes, dinero y hasta raquetas.
En la casa no estaban su mamá y…
La mère et la sœur du vainqueur de l’US Open 2009 étaient absentes au moment des faits. Aucune personne n’a donc été blessée lors du cambriolage.
Publié le samedi 16 mai 2026 à 15:28