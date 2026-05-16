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Terrible décou­verte pour Juan Martin Del Potro…

Par
Baptiste Mulatier
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Juan Martin Del Potro vit un moment compliqué. 

Le domi­cile de la famille del Potro, situé à Tandil, a été cambriolé ces derniers jours, selon le jour­na­liste Eduardo Feinmann. Les malfai­teurs auraient pénétré dans la maison après avoir brisé une baie vitrée, avant de fouiller les lieux de fond en comble.

Les voleurs seraient repartis avec des bijoux, des montres, de l’argent liquide, des raquettes ainsi que plusieurs souve­nirs liés à la carrière de l’ancien numéro 3 mondial, notam­ment des maillots, trophées et médailles.

La mère et la sœur du vain­queur de l’US Open 2009 étaient absentes au moment des faits. Aucune personne n’a donc été blessée lors du cambriolage.

Publié le samedi 16 mai 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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