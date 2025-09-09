AccueilATPTerrible nouvelle pour Draper
Alors qu’il se présen­tait presque comme un des chal­len­gers du duo Sinner‐Alcaraz, Jack Draper a annoncé offi­ciel­le­ment que sa saison 2025 était déjà terminée. La faute a une bles­sure au bras.

Dans le message posté sur son compte Instagram, Jack exprime sa tris­tesse car il sait tous les efforts accom­plis pour parvenir à inté­grer le top 10 puis le Top 5. 

Techniquement et physi­que­ment, il semblait proche de devenir un vrai rival d’Alcaraz et Sinner. Il appor­tait de la nouveauté et de la fougue à un circuit qui ne deman­dait que ça. 

Il va donc falloir beau­coup patienter car on ne revient jamais faci­le­ment quand on s’ab­sente aussi longtemps.

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 09:18

