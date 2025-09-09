Considéré comme l’un des concurrents directs à la domination du duo Alcaraz‐Sinner, Jack Draper a annoncé officiellement que sa saison 2025 était déjà terminée. La faute a une blessure au bras.
Dans le message posté sur ses réseaux sociaux, le Britannique a exprimé sa tristesse car il sait tous les efforts accomplis pour parvenir à intégrer le Top 10 puis le Top 5.
Techniquement et physiquement, il semblait proche de devenir un vrai rival d’Alcaraz et Sinner. Il apportait de la nouveauté et de la fougue à un circuit qui ne demandait que ça.
Il va donc falloir beaucoup patienter car on ne revient jamais facilement quand on s’absente aussi longtemps.
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 09:18