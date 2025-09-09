Considéré comme l’un des concur­rents directs à la domi­na­tion du duo Alcaraz‐Sinner, Jack Draper a annoncé offi­ciel­le­ment que sa saison 2025 était déjà terminée. La faute a une bles­sure au bras.

Dans le message posté sur ses réseaux sociaux, le Britannique a exprimé sa tris­tesse car il sait tous les efforts accom­plis pour parvenir à inté­grer le Top 10 puis le Top 5.

Techniquement et physi­que­ment, il semblait proche de devenir un vrai rival d’Alcaraz et Sinner. Il appor­tait de la nouveauté et de la fougue à un circuit qui ne deman­dait que ça.

Il va donc falloir beau­coup patienter car on ne revient jamais faci­le­ment quand on s’ab­sente aussi longtemps.