Lors d’une conver­sa­tion menée pour l’UTS Tour avec Denis Shapovalov comme le rapporte le site Sportskeeda, le joueur austra­lien connu pour son tempé­ra­ment s’était exprimé au sujet du Big3 en osant une compa­raison assez étonnante.

« Au moins, quand Rafa joue, il grogne et on a l’im­pres­sion d’être bous­culé. Avec Nole, il glisse et tout ça. Federer a juste l’air de se foutre de la gueule du monde » avait expliqué Thanasi.

Un résumé digne du franc parler de son ami Nick Kyrgios…