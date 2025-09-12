Absent depuis sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie le 16 janvier dernier, Thanasi Kokkinakis, après une carrière marquée par de nombreux problèmes physiques, a donné de ses nouvelles dans le dernier épisode du podcast du Grand Chelem australien.

Et l’ac­tuel 296e mondial a raconté son dernier calvaire, à savoir une opéra­tion chirur­gi­cale unique, risquée mais indis­pen­sable pour la pour­suite de sa carrière.

An Aussie return could be looming 👀



Thanasi Kokkinakis joins The Tennis for the #USOpen preview – new episode out now 🎧 https://t.co/gJMCm27t9t pic.twitter.com/t3S6hgGubJ — #AusOpen (@AustralianOpen) August 21, 2025

« C’était un risque que j’ai décidé de prendre, sachant que je n’au­rais peut‐être pas d’autre chance. Aucun joueur de tennis n’avait jamais subi ce type d’opé­ra­tion aupa­ra­vant, c’était donc un pari risqué. Et le plus diffi­cile dans ce genre d’opé­ra­tion, c’est qu’on ne peut pas se comparer à qui que ce soit d’autre. C’était une opéra­tion unique, mais je ne voulais pas conti­nuer à faire ce que je faisais, à jouer malgré la douleur que je subis­sais depuis des années, alors j’ai voulu prendre le risque et voir comment ça se passe­rait. Je n’en pouvais plus : je ne voulais pas endurer tout ça juste pour parti­ciper, gagner un bon match, puis devoir aban­donner. Je voulais essayer quelque chose de nouveau pour voir si cela pouvait réel­le­ment améliorer la situa­tion, et fina­le­ment, ils ont retiré beau­coup de tissu cica­tri­ciel et la moitié de mon muscle pectoral droit. Puis ils ont implanté une allo­greffe – c’est‐à‐dire le tendon d’Achille d’un donneur décédé – pour relier mon muscle pectoral déchiré à mon épaule. »