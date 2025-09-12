Absent depuis sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie le 16 janvier dernier, Thanasi Kokkinakis, après une carrière marquée par de nombreux problèmes physiques, a donné de ses nouvelles dans le dernier épisode du podcast du Grand Chelem australien.
Et l’actuel 296e mondial a raconté son dernier calvaire, à savoir une opération chirurgicale unique, risquée mais indispensable pour la poursuite de sa carrière.
An Aussie return could be looming 👀— #AusOpen (@AustralianOpen) August 21, 2025
Thanasi Kokkinakis joins The Tennis for the #USOpen preview – new episode out now 🎧 https://t.co/gJMCm27t9t pic.twitter.com/t3S6hgGubJ
« C’était un risque que j’ai décidé de prendre, sachant que je n’aurais peut‐être pas d’autre chance. Aucun joueur de tennis n’avait jamais subi ce type d’opération auparavant, c’était donc un pari risqué. Et le plus difficile dans ce genre d’opération, c’est qu’on ne peut pas se comparer à qui que ce soit d’autre. C’était une opération unique, mais je ne voulais pas continuer à faire ce que je faisais, à jouer malgré la douleur que je subissais depuis des années, alors j’ai voulu prendre le risque et voir comment ça se passerait. Je n’en pouvais plus : je ne voulais pas endurer tout ça juste pour participer, gagner un bon match, puis devoir abandonner. Je voulais essayer quelque chose de nouveau pour voir si cela pouvait réellement améliorer la situation, et finalement, ils ont retiré beaucoup de tissu cicatriciel et la moitié de mon muscle pectoral droit. Puis ils ont implanté une allogreffe – c’est‐à‐dire le tendon d’Achille d’un donneur décédé – pour relier mon muscle pectoral déchiré à mon épaule. »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 14:04