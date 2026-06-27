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Thanasis Kokinnakis : « Je ne pense pas person­nel­le­ment que les “trois grands” d’antan étaient meilleurs que les deux que nous avons maintenant »

Par
Laurent Trupiano
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Le joueur grecque a fait un point sur les diffé­rentes géné­ra­tions ; le Big 3, le Big 4 et les deux ogres actuels , il faut dire que Thanasis les a tous joués.

« J’ai joué contre tous ces joueurs et je ne pense pas person­nel­le­ment que les “trois grands” d’antan étaient meilleurs que les deux que nous avons main­te­nant. Je pense que le tennis est en constante évolu­tion. Bien sûr, je dirais toujours que jouer contre Nadal sur terre battue reste le défi le plus diffi­cile, mais ce que Roger, Rafa et Novak ont ​​accompli à leur époque et ce que font Alcaraz et Sinner aujourd’hui, c’est incroyable. Il est diffi­cile de dési­gner le joueur le plus diffi­cile à affronter. Djokovic détient évidem­ment tous les records, mais je pense que n’im­porte lequel de ces cinq joueurs, un jour de grande forme, peut battre n’im­porte qui »

Publié le samedi 27 juin 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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