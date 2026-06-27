Le joueur grecque a fait un point sur les différentes générations ; le Big 3, le Big 4 et les deux ogres actuels , il faut dire que Thanasis les a tous joués.
« J’ai joué contre tous ces joueurs et je ne pense pas personnellement que les “trois grands” d’antan étaient meilleurs que les deux que nous avons maintenant. Je pense que le tennis est en constante évolution. Bien sûr, je dirais toujours que jouer contre Nadal sur terre battue reste le défi le plus difficile, mais ce que Roger, Rafa et Novak ont accompli à leur époque et ce que font Alcaraz et Sinner aujourd’hui, c’est incroyable. Il est difficile de désigner le joueur le plus difficile à affronter. Djokovic détient évidemment tous les records, mais je pense que n’importe lequel de ces cinq joueurs, un jour de grande forme, peut battre n’importe qui »
Publié le samedi 27 juin 2026 à 11:45