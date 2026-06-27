Le joueur grecque a fait un point sur les diffé­rentes géné­ra­tions ; le Big 3, le Big 4 et les deux ogres actuels , il faut dire que Thanasis les a tous joués.

« J’ai joué contre tous ces joueurs et je ne pense pas person­nel­le­ment que les “trois grands” d’antan étaient meilleurs que les deux que nous avons main­te­nant. Je pense que le tennis est en constante évolu­tion. Bien sûr, je dirais toujours que jouer contre Nadal sur terre battue reste le défi le plus diffi­cile, mais ce que Roger, Rafa et Novak ont ​​accompli à leur époque et ce que font Alcaraz et Sinner aujourd’hui, c’est incroyable. Il est diffi­cile de dési­gner le joueur le plus diffi­cile à affronter. Djokovic détient évidem­ment tous les records, mais je pense que n’im­porte lequel de ces cinq joueurs, un jour de grande forme, peut battre n’im­porte qui »