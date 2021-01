L’exercice est toujours difficile. The Age, le quotidien australien a donc décerné ses awards de l’année. Novak Djokovic y figure dans plusieurs catégories. Celle des « loosers » en compagnie de Sam Querrey, mais aussi comme homme de l’année pour l’ensemble de son parcours sportif. C’est assez paradoxal. Enfin, le Serbe obtient aussi celui de la phrase de l’année énoncée au sujet du fameux Adria Tour : « Je suis vraiment désolé que notre tournoi ait causé du tort. Tout ce que les organisateurs et moi avons fait le mois dernier, nous l’avons fait avec un cœur pur et des intentions sincères ». Roi en Australie, Novak va apprécier comme il se doit tous ces lauriers.