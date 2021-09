Connu pour avoir remporté l’US Open juniors en 2018 et glané son premier titre ATP en 2020 sur le tournoi ATP 250 de Santiago en battant Casper Ruud en finale, Thiago Seyboth Wild, 21 ans, est dans de sales draps.

La justice brési­lienne lui reproche d’avoir abusé physi­que­ment et psycho­lo­gi­que­ment de son ex compagne, Thayane Lima. Cette dernière a sorti plusieurs publi­ca­tions sur son compte Instagram incri­mi­nant violem­ment l’ac­tuel 129e joueur mondial avec des détails très graves, comme relayé par Ubitennis. La plai­gnante, par l’in­ter­mé­diaire de son avocat, réclame notam­ment des indem­ni­sa­tions pour « dommages maté­riels et moraux ». Dans le camp du joueur brési­lien, c’est pour l’ins­tant le silence complet.