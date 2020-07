Dominic Thiem, Novak Djokovic et compagnie ont reçu beaucoup de critiques pour la participation du public et la fête qui a suivi lors de l’Adria Tour. Guido Pella avait notament déclaré que Novak Djokovic avait « manqué de respect au monde du tennis. » Pour rappel, quatre joueurs ayant participé au tournoi d’exhibition ont été testés positifs au coronavirus : Borna Coric, Novak Djokovic, Viktor Troïcki et Grigor Dimitrov. Dans une interview accordée à Sport Bild, l’Autrichien s’excuse : « Nous étions heureux de la présence des fans dans le stade lors de l’Adria Tour. De notre point de vue, les actions du gouvernement étaient correctes. Nous avons agi trop naïvement, nous sommes désolés des conséquences. »

Dominic Thiem explique également comment éviter un autre fiasco au Thiem’s 7, tournoi organisé par son entourage : « Tout ce que nous pouvons faire pour protéger la santé sera mis en oeuvre. 500 spectateurs par session seront autorisés, et leurs sièges sont attribués avec précision. Des tests réguliers vont être mis en place pour les joueurs et pour le staff. »