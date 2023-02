De passage en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la rencontre quali­fi­ca­tive pour les phases finales de la Coupe Davis entre la Croatie et l’Autriche, Dominic Thiem, après avoir évoqué le débat du GOAT et souligné la supé­rio­rité de Novak Djokovic, est égale­ment revenu sur deux de ses trois finales perdues en Grand Chelem face au Serbe et à Rafael Nadal.

« À l’époque, lors de la finale de l’Open d’Australie (en 2020, ndlr), j’ai atteint mon plus haut niveau de capa­cité, tant sur le plan physique que sur celui du tennis. Même là, j’ai quand même perdu en cinq sets contre Novak. Je ne pouvais prati­que­ment pas mieux jouer et j’ai quand même perdu. Ça veut tout dire. Contre Rafa à Paris en 2019 en finale de Roland‐Garros, j’ai bien joué aussi, pas aussi bien qu’en Australie, mais mon niveau était élevé. Tous les deux sont presque imbat­tables dans leurs tour­nois favoris. »