Qualifié pour les quarts de finale à Gijon où il a battu Marcos Giron mercredi (3−6, 6–4, 6–0, en 2h27 de jeu), Dominic Thiem va retrouver le top 150 lundi. Après avoir dévoilé son grand objectif pour la fin de saison et expliqué en quoi Rafael Nadal l’ins­pi­rait, le vain­queur de l’US Open 2020 a fait une décla­ra­tion très forte sur Carlos Alcaraz lors d’une inter­view accordée à AS.

« Il a déjà une carrière unique. C’est le plus jeune numéro un de l’his­toire et un vain­queur de l’US Open à l’ado­les­cence, c’est excep­tionnel. Il est sur le point de changer le tennis, car à New York, quelle que soit la durée des matchs, il était là tout le temps, jouant de manière offen­sive, allant au filet et dispu­tant chaque point sans crainte. Et je pense que c’est nouveau. Personne n’a fait ça avant. Nous avons du retard à rattraper », a souligné l’Autrichien.