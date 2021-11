Récemment aperçu à l’en­traî­ne­ment en train de frapper des revers avec de vraies balles et une inten­sité de plus en plus forte, Dominic Thiem s’est récem­ment confié au quoti­dien autri­chien Heute sur cette réédu­ca­tion. Toujours inscrit sur le Mubadala World Tennis Championship, une exhi­bi­tion orga­nisée du 16 au 18 décembre prochain à Abu Dhabi, l’an­cien 3e joueur mondial veut rapi­de­ment oublier cette année 2021 plus que compliquée.

« Je me concentre sur mon retour, je fais de petits progrès chaque jour. Les six dernières années ont été incroyables. Maintenant, après une saison pourrie comme celle‐ci, j’es­père que six ou sept bonnes années suivront », a déclaré celui qui vient d’in­té­grer au sein de son équipe un nouveau physio en la personne de Carlos Costa, après le renvoi de l’an­cien, Alexander Stober.