Dans une inter­view accordée à El Pais, Dominic Thiem a été inter­rogé sur la période diffi­cile qu’il a vécue mais aussi sur les compor­te­ments d’un certain Benoit Paire. A la ques­tion : Comprenez‐vous l’at­ti­tude de joueur fran­çais ? Dominic a été assez précis et clair : « Non, je ne comprends pas. Si vous ne voulez pas jouer, vous restez à la maison. Si vous n’êtes pas motivé, personne ne vous oblige à jouer. Je pense que ce que j’ai fait est mieux : j’ai mis du temps, j’ai annulé ma parti­ci­pa­tion à trois ou quatre tour­nois, et à un moment donné, la moti­va­tion revient. Une fois que vous entrez sur un court, je pense que vous devriez être en mesure de concourir, même si vous n’êtes pas à 100%. Mais si vous n’avez pas envie de jouer, vous feriez mieux de prendre des vacances »