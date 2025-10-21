AccueilATPThiem au sujet des exhibitions : "Je ne pense pas qu’on puisse...
Thiem au sujet des exhi­bi­tions : « Je ne pense pas qu’on puisse vrai­ment blâmer les joueurs. Je pense que très peu de gens refu­se­raient de telles sommes »

Lors d’une inter­view donnée à un média autri­chien, Dominic Thiem revient sur sa carrière alors que « son » tournoi a débuté à Vienne. 

Il prend aussi la parole pour défendre ses anciens collègues au sujet des fameuses exhi­bi­tions où coulent les dollars.

« Je ne pense pas qu’on puisse vrai­ment blâmer les joueurs. Je pense que très peu de gens refu­se­raient de telles sommes. C’est une phrase fréquente, mais : en tant qu’athlète, on n’a qu’un temps limité pour gagner de l’argent. On n’a géné­ra­le­ment appris qu’une seule chose : jouer au tennis. On commence à neuf ou dix ans et on mise tout sur une seule carte. Parmi les 100 meilleurs, proba­ble­ment 99 n’ont pas de diplôme d’études secon­daires. Il faut saisir toutes les occa­sions de s’en sortir finan­ciè­re­ment pour se consti­tuer une marge de manœuvre. Il faut aussi du temps pour apprendre autre chose par la suite. Enfant et adoles­cent, on n’avait pas le temps pour ça »

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 09:50

