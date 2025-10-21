Lors d’une interview donnée à un média autrichien, Dominic Thiem revient sur sa carrière alors que « son » tournoi a débuté à Vienne.
Il prend aussi la parole pour défendre ses anciens collègues au sujet des fameuses exhibitions où coulent les dollars.
« Je ne pense pas qu’on puisse vraiment blâmer les joueurs. Je pense que très peu de gens refuseraient de telles sommes. C’est une phrase fréquente, mais : en tant qu’athlète, on n’a qu’un temps limité pour gagner de l’argent. On n’a généralement appris qu’une seule chose : jouer au tennis. On commence à neuf ou dix ans et on mise tout sur une seule carte. Parmi les 100 meilleurs, probablement 99 n’ont pas de diplôme d’études secondaires. Il faut saisir toutes les occasions de s’en sortir financièrement pour se constituer une marge de manœuvre. Il faut aussi du temps pour apprendre autre chose par la suite. Enfant et adolescent, on n’avait pas le temps pour ça »
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 09:50