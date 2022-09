Dominic Thiem a lui aussi en marge du tournoi de Rennes où il est demi‐finaliste ce samedi décidé de revenir sur l’an­nonce de Roger Federer. Nos confrères d’Ouest France ont pu recueillir sa déclaration.

« Cela est un message très triste pour ceux d’entre nous qui aiment le tennis. Personne avant lui n’a eu la même élégance, et proba­ble­ment personne ne l’aura jamais. La façon dont il se dépla­çait sur le terrain, presque en volant, était incroya­ble­ment belle à regarder. J’ai eu la chance de le côtoyer plusieurs fois, il va vrai­ment me manquer. Je me souviens très bien de sa victoire en finale de l’Open d’Autriche 2017 contre Rafael Nadal, c’était un moment unique dans l’his­toire du sport, l’un des plus grands retours. »

