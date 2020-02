Lors de la conférence de presse organisée à son retour en Autriche, Dominic Thiem n’a pas échappé aux questions sur la séparation avec Thomas Muster. Une collaboration ultra rapide et l’Autrichien a expliqué pourquoi cela n’avait pas fonctionné : « Tout a été plus simple que vous ne le pensez. Nous avons effectué une période de test pour voir si tout fonctionnait, et très vite, nous nous sommes rendus compte que l’on ne s’entendait pas comme joueur et entraîneur. On voyait les choses différemment et nous avons convenu d’arrêter assez vite. Il n’y a eu aucun problème. »

Wolfgang Thiem, le père de Dominic, avait eu des mots plus durs concernant l’ancien numéro 1 mondial : « Pour moi, le plus important est que l’entraîneur comprenne ce dont le joueur a besoin et non pas qu’il veuille une copie de lui-même. Dominic a besoin de quelqu’un qui lui donne un espace libre pour se développer et jouer son jeu. »