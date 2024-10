S’il mettra un terme à sa carrière lors de l’ATP 500 de Vienne (du 21 au 27 octobre), Dominic Thiem parti­cipe cette semaine à une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou). Et il a accordé une inter­view à Tennis Majors, dans laquelle il revient notam­ment sur l’hom­mage que lui récem­ment a rendu par le Big 3 lors d’un gala pour les spor­tifs autri­chiens.

« Tout d’abord, j’étais devant tous les meilleurs athlètes autri­chiens, c’était incroyable. Les cham­pions olym­piques de Paris, les meilleurs athlètes des sports d’hiver, des sports d’été. Et puis j’étais sur scène et le foot­bal­leur David Alaba m’ remis le prix, ce qui était vrai­ment sympa parce que c’est une person­na­lité spéciale. Donc ça signi­fiait beau­coup pour moi. Et puis les orga­ni­sa­teurs avaient aussi une vidéo de Rafa (Nadal), Roger (Federer) et Novak (Djokovic). Ils m’ont dit de très belles choses. Je m’en souvien­drai toujours. »