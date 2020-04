Séparés depuis 2019, Gunter Bresnik et Dominic Thiem ont débuté une véritable guerre des mots. L’ancien mentor de l’Autrichien a été le premier à allumer la mèche en se montrant très dur avec la famille Thiem : « Il y a des choses que je ne comprends pas du tout et chaque jour je me rends compte à quel point ils ont été injustes envers moi. Je n’ai pas de rancune, mais il est vrai que je suis un peu contrarié parce que je me suis senti trompé (…) Si je dois tout à quelqu’un, alors je ne peux pas le traiter comme ça. Wolfgang (Thiem, le père de Dominic) serait un entraîneur de club à Seebenstein et Dominic serait un joueur de Future. »

Thiem : « Je suis sérieusement déçu »

L’actuel numéro 3 mondial n’a pas tardé à réagir pour répondre à ses accusations comme le rapporte le média autrichien Spox : « Je suis sérieusement déçu. C’est regrettable que Gunter s’emporte, peu importe la raison, contre ma famille et moi pour nous faire passer pour de mauvaises personnes en public alors que nous avons travaillé ensemble et avec succès pendant des années. » Le récent finaliste de l’Open d’Australie ajoute ensuite : « Si Bresnik estime manquer le respect qu’il mérite, alors que je lui dois tout et pense sérieusement que sans lui mon père serait un entraîneur de club à Seebenstein et que moi je serais un joueur de Future, la question se pose de savoir s’il est peut-être sujet à une certaine mégalomanie. A l’inverse, il manque de respect à mon père et me concernant.«