Absent des courts depuis juin dernier et une terrible bles­sure au poignet, Dominic Thiem a effectué son grand retour ce mardi sur le Challenger de Marbella, en Espagne. Presque logi­que­ment battu par l’Argentin Cachin à cause d’un manque de repère et de rythme évident, l’Autrichien s’est confié via ses réseaux sociaux sur son premier match depuis des mois.

« Aujourd’hui a été l’un de ces jours avec de grandes émotions et des senti­ments mitigés. Vous pouvez imaginer à quel point j’étais heureux aujourd’hui d’être sur un court de tennis, de faire ce que j’aime le plus : jouer au tennis et concourir à nouveau. Après tous ces mois, tous ces revers que j’ai connus ces derniers mois, j’ai pu jouer à nouveau pour ressentir l’adré­na­line de la compé­ti­tion. Je me suis senti de nouveau joueur. Évidemment, le résultat d’au­jourd’hui est la partie la plus amère. J’aurais voulu gagner, et je dois accepter la défaite avec humi­lité. Ce n’est que le début d’un long chemin vers le sommet de mon jeu. Je savais que cela pouvait arriver et la seule chose que je peux dire est que je vais tout donner pour essayer de revenir à mon meilleur niveau. Encore une fois, je tiens à vous remer­cier tous pour votre soutien, et vous pouvez compter sur moi pour essayer de donner le meilleur de moi‐même. Suivant : Marrakech ! »