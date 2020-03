Dominic Thiem s’est exprimé auprès de Sky Sport Autriche au sujet de l’annulation de la saison sur terre-battue où il avait forcément des ambitions : « J’ai découvert hier soir que toute la saison sur terre battue était désormais annulée et que notre tournée ATP ne se poursuivrait pas avant le 8 juin, c’est-à-dire dans un peu moins de 3 mois. Il est clair qu’il y a des choses beaucoup plus importantes dans nos vies maintenant et nous devons tous faire notre part. Néanmoins, ce sont des mesures très drastiques et dramatiques pour tous les joueurs, mais nous devons apprendre à les gérer »

