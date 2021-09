Absent des courts depuis l’été dernier jusqu’en 2022, Dominic Thiem a décidé de s’oc­cuper pendant l’US Open en deve­nant consul­tant. Et suite à la finale, il a décidé de dresser son bilan. Après le vain­queur, Daniil Medvedev, c’est au tour du perdant, Novak Djokovic.

« Après sa victoire à Roland Garros, tout le monde parlait du Golden Slam et ensuite, après sa défaite aux Jeux olym­piques, du Grand Slam. Il était donc sous pres­sion. J’ai moi‐même pu la ressentir de manière mineure depuis l’année dernière et d’une certaine manière cela finit par vous affecter et c’est ce qui s’est surement passé à la fin du match. Croyez‐moi, il reviendra plus fort que jamais l’année prochaine, je m’at­tends à ce que ce soit le cas », a déclaré l’Autrichien qui a égale­ment tenu à mettre fin au débat sur le meilleur joueur de tous les temps.

« Pour moi, il y a trois GOAT parce que chacun d’entre eux a réalisé quelque chose d’unique. Tous trois sont les meilleurs de l’his­toire et je suis heureux de partager la même époque qu’eux. J’espère que l’année prochaine nous pour­rons conti­nuer à jouer de nombreuses fois. »