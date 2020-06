Dominic Thiem commence à être un pilier du Top 10. L’Autrichien, double finaliste à Roland-Garros et finaliste du dernier Open d’Australie, appartient aux dix meilleurs joueurs du monde depuis quatre ans. Le protégé de Nicolas Massu n’a plus quitté le Top 10 depuis son apparition et il est désormais à son meilleur classement, une troisième place mondiale. Parviendra-t-il à succéder à Thomas Muster, son compatriote qui avait été sur le trône du classement ATP en 1996 ?