Lors d’une inter­view accordée à l’UTS, et dont les propos rapportés par Tennis365, Dominic Thiem a désigné le meilleur match de sa carrière : sa victoire en phase de groupes des ATP Finals contre Novak Djokovic en 2019 : 6–7(7), 6–3, 7–6(5), en près de trois heures de jeu.

« Je pense que c’était contre Novak en 2019 lors du Masters à Londres. Je me suis réveillé malade et je pense que cela m’a permis de me relâ­cher. J’étais en grande forme à l’époque et je me suis un peu détendu, comme je l’ai dit. Quoi qu’il en soit, je voulais juste aller sur le court et ne pas être plus malade, puis j’ai commencé à jouer de manière plus détendu que jamais, et le résultat a été tout simple­ment incroyable, c’était vrai­ment agréable. »