Lors de sa semaine viennoise, Dominic Thiem a répondu à beaucoup de sollicitations. Il a notamment évoqué son premier match face à Novak où il avait déjà senti la dimension du champion qu’il avait en face de lui : « J’ai joué pour la première fois avec Novak en 2014 à Shanghai. Il était à son apogée, quelques jours auparavant, il a détruit Berdych en finale de Shanghai. J’espérais juste qu’il ne me briserait pas aussi. J’ai tout de suite remarqué son aura » a précisé Dominic.

Au sujet de l’aspect mental et à la capacité de ne jamais renoncer, l’Autrichien a tenu à affirmer que le Serbe était bien au dessus des autres : « Il est probablement le joueur le plus fort mentalement de tous les temps. Nous avons eu de très bons combats – il est extrêmement professionnel, toujours concentré à 100 %, et il a installé le sujet de la nutrition dans le tennis à un niveau supérieur. Djokovic est mentalement plus fort que Federer et Nadal. »