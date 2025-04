Présent à Munich pour remettre la BMW au vain­queur du tournoi, son grand ami Alexander Zverev, Dominic Thiem en a profité pour donner ses favoris à Roland‐Garros. Rassuré par la perfor­mance du numéro deux mondial, l’Autrichien n’a pas hésité à le citer parmi les préten­dants à la Coupe des Mousquetaires.

« Sascha était trop bon. Shelton a bien servi à 220, 225 km/h et Sascha est resté en retrait et a neutra­lisé les balles sur le retour. C’est sensa­tionnel. Ce sont de petites choses et c’est pour cela qu’il méri­tait de gagner. Il est telle­ment bon. On l’a vu aussi en Australie. Je pense que la légère baisse de forme qu’il a connue par la suite est tout à fait normale. Maintenant, à Munich, il s’est rétabli, juste au bon moment. Il reste encore deux grands tour­nois sympas avant Roland‐Garros. Il est égale­ment l’un des grands favoris de Roland‐Garros avec Alcaraz et Sinner. Il faut que tout se passe bien pour un Grand Chelem, mais si c’est le cas, il est tout à fait capable de le gagner », analyse le cham­pion de l’US Open 2020, dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.