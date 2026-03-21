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Thiem donne son top 5 des meilleurs revers à une main de l’his­toire, Federer n’est pas dans les deux premiers !

Par
Baptiste Mulatier
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Retraité des courts depuis octobre 2024, Dominic Thiem a fait une annonce mysté­rieuse, indi­quant un retour immi­nent dans le monde du tennis sans préciser à quel poste. 

En atten­dant, le vain­queur de l’US Open 2020 a parti­cipé au podcast « More Than A Name » dans lequel il a dévoilé son top 5 des meilleurs revers à une main de l’histoire. 

« Pour moi, Stan Wawrinka est numéro un, Richard Gasquet numéro deux, Roger Federer numéro trois, Gaston Gaudio numéro quatre – un revers à une main incroyable. Je ne vais pas m’inclure dans ce clas­se­ment ; ce ne serait pas correct. Je choi­sirai Lorenzo Musetti en cinquième », a répondu l’Autrichien dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.

Un clas­se­ment qui risque de faire débat !

Publié le samedi 21 mars 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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