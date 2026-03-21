Retraité des courts depuis octobre 2024, Dominic Thiem a fait une annonce mysté­rieuse, indi­quant un retour immi­nent dans le monde du tennis sans préciser à quel poste.

En atten­dant, le vain­queur de l’US Open 2020 a parti­cipé au podcast « More Than A Name » dans lequel il a dévoilé son top 5 des meilleurs revers à une main de l’histoire.

« Pour moi, Stan Wawrinka est numéro un, Richard Gasquet numéro deux, Roger Federer numéro trois, Gaston Gaudio numéro quatre – un revers à une main incroyable. Je ne vais pas m’inclure dans ce clas­se­ment ; ce ne serait pas correct. Je choi­sirai Lorenzo Musetti en cinquième », a répondu l’Autrichien dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.

Un clas­se­ment qui risque de faire débat !