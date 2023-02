Dominic Thiem connait un début de saison compliqué, l’Autrichien n’y arrive plus et à enchainé trois défaites en autant de match.

De passage en Croatie pour les quali­fi­ca­tions de la Coupe Davis, il en a profité pour s’exprimer auprès de la chaine de télé­vi­sion Bulgare, Nova. L’ancien numéro trois mondial est revenu sur ses doutes actuels et sur l’ « éternel débat » du GOAT.

Pour le vain­queur de l’Us Open 2020, cela ne fait aucun doute, Novak Djokovic est le meilleur. Cependant d’après lui, le seul critère qui compte, c’est le nombre de victoire en Grand Chelem.

« Je ne suis pas trop surpris, Djokovic semble encore jeune. Physiquement et menta­le­ment, la façon dont il se déplace sur le terrain. C’est comme s’il avait 25 ans. Il faut être honnête, c’est le meilleur, donc sa victoire n’était pas très surpre­nante. À mon avis, les titres du Grand Chelem devraient être le critère déter­mi­nant pour déter­miner le meilleur de tous les temps. Ce sont les quatre tour­nois les plus impor­tants du tennis. Tout le reste va bien, mais ce n’est pas pareil. Ce qui compte, ce sont les tour­nois du Grand Chelem, donc le meilleur joueur sera proba­ble­ment celui qui aura remporté le plus de tour­nois du Grand Chelem » a déclaré l’actuel 96ème mondial.