Cette semaine, Dominic Thiem s’est encore exprimé dans les médias autri­chiens et visi­ble­ment il n’est toujours pas sorti de sa mini dépres­sion. Il ressasse et e plaint alors que ce n’est pas tout dans son tempé­ra­ment d’ha­bi­tude : « L’énergie des fans, avoir un bon dîner le soir, aller à la plage, toutes ces belles choses n’existent plus. Et les mauvaises choses, comme voyager, sont toujours là. Cette situa­tion rend tout un peu plus pénible qu’au­pa­ra­vant », a déclaré Dominic qui ne se sort pas de sa spirale négative.

Et pour­tant il va bien falloir revenir sur les courts même s’il pense que tout le monde fera doré­na­vant des vraies pauses alors que ce n’était pas vrai­ment le cas par le passé : « De nombreux autres joueurs pren­drons plus de pauses que d’ha­bi­tude et je le ferai aussi car il est juste impor­tant d’être à nouveau prêt et motivé, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas aussi facile qu’avant »